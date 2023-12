Equitazione | Dressage World Cup Londra 2023 | tripletta britannica nel Grand Prix | Dujardin precede Fry e Moody

Leggi su oasport

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Va in archivio ildella quinta tappa della Coppa del Mondo didell’, scattata oggi a, in Gran Bretagna: in vista delFreestyle che domani sera chiuderà i giochi ed assegnerà altri punti nella competizione, si registra ladelle padrone di casa britanniche. In testa alla graduatoria odierna infatti si trova Charlottesu Imhotep, prima con 81.761, la qualeCharlotte Fry su Everdale, seconda con 77.435, infine completa il podio Beckysu Jagerbomb, terza con 75.087., Campionati ItalianiOrnago: Valentina Remold svetta nel tecnico, Valentina Truppa ...