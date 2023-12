Endrick ha scritto il primo capitolo della sua storia

Leggi su ultimouomo

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) In Brasile è stata la partita dell’anno. Al minuto 48 il Botafogo è in vantaggio di tre gol sul Palmeiras campione in carica del Brasilerao. Fino quel momento la squadra di Rio sta dominando il campionato brasiliano. Ha vinto 15 delle prime 19 partite e nonostante un piccolo rallentamento, un paio di pareggi, quel 3-0 sembra sancire la sua superiorità sulla seconda squadra più accreditata a contestare un titolo che in quel momento sembra incontestabile. Finché un giovane prodigio del calcio brasiliano non decide di cambiare le cose.riceve palla sulla trequarti centrale. Ha il bruttocontrollo di chi non si aspetta che gli possa arrivare palla, ma è abbastanza veloce da recuperare il suo errore, e a rimettere il campo in una prospettiva scivolosa per i difensori. Quando riesce a vedere la porta, comunque, la difesa del Botafogo è ...