“Elena Cecchettin donna dell' anno” La proposta che divide

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Chiara Francini nel 2023 è stata l'attrice più ricercata in Italia secondo Google Trends. “Lì per lì mi ha fatto un po' specie, come si dice in Toscana. Poi ci ho ragionato, se sono andati a cercare notizie su di me, vuol dire che erano incuriositi per i miei lavori, per il mio libro ‘Forte e Chiara' per il film ‘Pare parecchio Parigi' di Pieraccioni che uscirà a gennaio. E per il Monologo di Sanremo. Sapevo che sarei arrivata al pubblico più grande in Italia e mi sono detta che dovevo sfruttare questo incredibile palcoscenico per veicolare messaggi affini a quella che sono. Quel monologo ero e sono disposta a difenderlo fino alla morte, perché è quello che penso. Non parlava solo di maternità ma soprattutto di essere, di questo devastante e proficuo senso di colpa che ci caratterizza”. Nell'intervista al Corrierea Sera c'è un ...