Ecologia e occidente. È ora di decidere a che prezzo batterci per il lusso delle nostre libertà

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Oggi scrivo per qualche mio amico. Per quelli, fra i miei amici, che pensano davvero che la questione ecologica, cioè la questione della vita umana e degli altri animali sul pianeta, sia essenzialmente “ideologica”, e che i passi apparenti verso un suo trattamento “realistico” vadano salutati come una liberazione dall’orpello utopistico e fondamentalista eccetera. Richiamerei l’essenziale. Petrolio e autocrazia (dittatura, soggezione di bambine e donne, dinastia manesca, superstizione propria e compravendita di scienza e tecnologia altrui, cambio d’abito fra sultanato e Londra) petrolio e autocrazia, ripeto, sono da sempre indissolubilmente legati. All’inizio dei 70, quando i regimi che si ritenevano addomesticati morsero la mano, la Norvegia (e, per il condominio sul Mar del Nord, il Regno Unito) si era accorta di disporre del petrolio. Era la sorella povera e snobbata della Svezia, ...