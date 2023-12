(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Negli ultimi anni, la crescente avanzata dell’intelligenza artificiale, con modelli di machine learning e reti neurali artificiali sempre più sofisticati, ha portato ad una rapida crescita nella richiesta di potenza di calcolo. Tuttavia, questo aumento di complessità nei modelli ha evidenziato una sfida importante: l’efficienza energetica e le prestazioni dell’di calcolo tradizionale non riescono a tenere il passo. Per affrontare questa sfida, uno studio recentemente pubblicato su Nature Electronics presenta un’affascinante soluzione che unisce componenti elettroniche tradizionali a un organoide, aprendo nuove prospettive nel mondo del calcolo ibrido: il. Gli organoidi cerebrali, aggregati tridimensionali artificialmente coltivati da cellule staminali pluripotenti umane, sono diventati oggetto di ...

“Ecco il biocomputer: tessuto cerebrale coltivato in laboratorio con hardware elettronico” Il Fatto Quotidiano

Più vicino il bio-computer fatto di Dna L'Eco di Bergamo

“Ecco il biocomputer: tessuto cerebrale coltivato in laboratorio con hardware elettronico”

Noi e i nostri 172 partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per ...