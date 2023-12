Ecco i 51 luoghi individuati in Italia per ospitare le scorie nucleari

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Il ministero dell'Ambiente ha pubblicato la lista definitiva deidove potranno essere depositati i rifiuti(Cnai), nell'ambito della creazione di un deposito nazionale per lo smaltimento delleradioattive prodotte dalle nostre vecchie centrali. Sono 51 le aree individuate, sedici in meno rispetto alla lista pubblicata a fine 2020 che aveva identificato solo le zone potenzialmente indonee per lo stoccaggio. Una scrematura frutto di una ricerca sui territori in esame durata tre anni e che ha preso in considerazione i criteri geologici, naturalistici e antropici delle zone analizzate. L'elenco divulgato oggi individua in maniera definitiva inei quali sarà possibile, successivamente e con tutti i tempi tecnici del caso, mettere in sicurezza i rifiuti. La Carta – ...