“È un maschio | si chiamerà Gianmaria” Sorpresa da Caterina Balivo | la conduttrice tv si presenta con il pancino

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) È incinta davvero e per la prima volta si fa vedere colin televisione. Ospite dia La Volta Buona, laha anche svelato sesso e nome del primo figlio, che dovrebbe nascere a maggio 2024. Ha sempre voluto diventare mamma, ha confidato alla padrona di casa e amica ma proprio nell’ultimo periodo non osava più dirlo a voce alta per scaramanzia: “Non lo dicevo più a voce alta. Era talmente forte il desiderio che mi sono detta basta. Passava il tempo e questi miei sogni non si avveravano”. Ma come spesso accade, nel momento in cui ha smesso di pensarci ha scoperto di essere rimasta incinta. E che gioia incredibile! Da poco tempo ha trovato l’amore e fra qualche mese ne conoscerà un altro, quello di un bambino fortemente voluto. Il sito Dagospia l’aveva battuta sul tempo dando per certa ...