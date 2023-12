“È questo il suo problema” Marina Berlusconi risponde a De Benedetti

Leggi su nicolaporro

(Di mercoledì 13 dicembre 2023)all’intervista pubblicata dal Foglio a Carlo De, storico rivale di Silvio, in cui parla di molte cose (Elly Schlein, il Pd, la Cgil e Giuseppe Conte) ma anche del futuro di Mediaset e del compianto Cavaliere. “sa benissimo che Mediaset è un’azienda vecchia che non reggerà la concorrenza delle grandi piattaforme internazionali come Netflix. Eppure non vende perché quella è la creatura di suo papà”, ha detto De. Di seguito, la nota con cui la figliareplica alle osservazioni dell’ingegnere. — Nella intervista di oggi al Foglio, Carlo Dedice due cose giuste, il che – rispetto al suo solito – mi pare già un record, visto che non ne ha mai azzeccata una, ...