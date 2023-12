“È meglio Meloni o Conte?” La risposta a sorpresa di De Benedetti

Leggi su nicolaporro

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) In una recente intervista rilasciata a Il Foglio, Carlo Deentra a gamba tesa contro tutto e tutti, o quasi. Se la prende con la famiglia Elkann, colpevole di aver “distrutto Repubblica” per “coprire l’uscita di Stellantis dall’Italia”. Se la prende col Partito Democratico di Elly Schlein, che pure aveva provato ad aiutare quando salì al Nazzareno. E poi l’ultima telefonata con Berlusconi,peggio die la fine dei sindacati. Stellantis, Repubblica e gli Elkann L’intervista si apre con un affondo contro la famiglia Elkann, proprietaria da qualche anno dell’intero universi Gedi che edita tra gli altri i quotidiani Repubblica e La Stampa. De Bendetti è senza appello: “John Elkann è riuscito in quattro anni a distruggere il gruppo editoriale che il principe Carlo Caracciolo, suo prozio, aveva creato in circa quindici ...