Droga | l' invasione del Fentanyl cinese

Leggi su panorama

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Il, che mette in ginocchio l’America con decine di migliaia di morti all’anno, ha un’origine sospetta. È prodotto da aziende cinesi (e Pechino tollera). Intanto, in Italia, anche con un giro di ricette false dilaga il consumo di oppioidi. Wuhan, ancora una volta Wuhan, sempre Wuhan. Non bastavano i sospetti sulle origini «militari» del Covid e sul famigerato laboratorio dell’Istituto di virologia del capoluogo della regione dello Hebei, nel cuore della Cina, da dove si teme il virus sia uscito - accidentalmente o intenzionalmente - alla fine del 2019. Ora si scopre che sempre a Wuhan viene prodotto, in massima parte, anche il micidiale: lasintetica che negli ultimi anni sta devastando gli Stati Uniti. Cinquanta volte più potente della morfina, da cui deriva, e cento volte più devastante dell’eroina, il ...