Dramma in città | morta una nota imprenditrice | si indaga per omicidio

Leggi su notizie

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Unaè sotto shock per la morte di una. La Procura ha aperto un’indagine pered ora sono in corso tutti gli approfondimenti del caso. Milano sconvolta per la morte di Fiorenza Rancilio, donna di 73 anni eper appartenere alla famiglia proprietaria di una importante e storica azienda di machine professionali per il caffè proprio nellalombarda. In più la vittima era la sorella di Augusto Rancilio, l’architetto preso in ostaggio dall’Anonima Sequestri nel 1978 e mai più ritrovato. Una donna è stata uccisa in pieno centro a Milano – Notizie.com – © AnsaCome riportato dall’Ansa, il corpo senza vita della donna è stato rinvenuto nel proprio appartamento in pieno centro con una importante ed evidente lesione alla testa. L’ipotesi avanzata dagli ...