Dramma della solitudine | anziana trovata morta

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoLa squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Grottaminarda alle ore 19’20 di oggi 13 dicembre, è intervenuta ad Ariano Irpino in contrada Torano per un soccorso ad unadonna che non rispondeva più ai ripetuti richiami di parenti e vicini. La squadra una volta salita al terzo piano del palazzo, è entrata e ha rinvenuto il corpoottantaquattrenne privo di vita. Sul posto i Carabinieri di Vallata hanno effettuato i rilievi di propria competenza. Sono stati i condomini a lanciare l’allarme, ma quando sono intervenuti i vigili del fuoco hanno solo potuto constatare che l’era. Viveva da sola dopo la morte, nel dicembre dell’anno scorso, del marito e la prematura scomparsa di una figlia. Sono state le famiglie che vivono nello stabile a chiedere l’intervento ...