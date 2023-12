Dr Death - Il Dottor Malvagio | stasera su Sky Crime la storia del neurochirurgo assassino

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Dasu Skyla veradelcondannato all'ergastolo per aver mutilato, ferito e ucciso oltre 30 pazienti Dr.- Ilè la docuserie in quattro parti che racconta la veradelChristopher Duntsch, accusato di aver mutilato, ferito e ucciso oltre 30 pazienti. Il racconto avviene attraverso le testimonianze delle persone che gli sono sopravvissute. Il Terribile Segreto di un Medico: Dr- Ilsu SkyDal 13 dicembre su Sky(canale 116 di Sky, 113 su Sky Glass e in streaming su NOW), ogni mercoledì alle 22:55, arriva Dr.- Il ...