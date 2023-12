Dov’è finita l’Italia politica Il commento di Sisci

Leggi su formiche

(Di mercoledì 13 dicembre 2023)è stata per millenni una espressione geografica con una forte comunità culturale intorno. Solo dall’Ottocento ha cominciato a esserci l’idea di una entità, ed è diventata tale nel 1861 con la proclamazione del regno. Il nuovo Stato nacque dall’incrocio di una volontà romantica per una identità istituzionale italiana senza precedenti, e interessi geopolitici esteri, principalmente inglesi e francesi, di contrastare l’influenza austriaca e russa nel centro del Mediterraneo. La magia di questa nuova Italia impazzì prendendo la tangente durante il fascismo. Dopo la Seconda guerra mondiale ha cercato di trovare un equilibrio nuovo in quanto confine del mondo libero contro l’avanzata dell’impero sovietico. Infine, negli ultimi trent’anni, ha perso gradualmente la sua direzione e il suo senso di esistenza.sembra si ...