Dopo il 94esimo diventa come Van Basten | il bomber che fa impazzire la Serie A

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Gli ultimi minuti di gioco sono i peggiori per i calciatori. Quando il risultato è in bilico la tensione e la fatca si fanno sentire, il pallone pesa di più e il nervosismo può indurre in errore. Tic tac, tic tac, il cronometro scorre ma non abbastanza velocemente per chi difende, troppo in fretta per chi attacca. In questo scenario c'è un uomo che si esaltapochi e che a volte tira fuori i suoi migliori colpi, che si traducono in gol spettacolari e decisivi. Si chiama Leonardo Pavoletti, ha 35 anni e sta chiudendo un'onesta carriera con l'isola sarda a fare da sfondo. È la prova che la qualità conta più della quantità: negli ultimi dodici mesi ha segnato appena sei gol, ma cinqueil 94'. Uno resterà impresso nella storia dei sardi e sulla pelle di alcuni tifosi, che se lo sono tatuati - perché è quello che ha deciso lo spareggio ...