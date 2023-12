DOC 3 come Gomorra 3 e 4 | i primi episodi escono al cinema a dicembre

Leggi su gqitalia

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) DOC - nelle tue mani non si ferma più. Sappiamo che attraverserà l'oceano con una localizzazione US (e forse non solo), ma vedrà pure iduedi DOC 3 uscire prima al(il 18 e 19negli UCIs) prima di arrivare in tv (dall'11 gennaio per 8 serate). Si tratta di un'occasione atipica ma inedita. In passato anche3 e 4 hanno presentato le puntate che avviavano le nuove stagioni nelle sale di questo stesso circuito stabilendo un record nel tempo e nei biglietti venduti, cosìL'Amica geniale 2 (neiNexo). A seguire, Mare fuori 4 ha offerto una importante preview all'ultima Festa deldi Roma. Dove siamo rimasti e cosa si sa della trama di DOC 3 Andrea Fanti ha combattuto l'amnesia ...