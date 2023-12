Dimartedì | Bocchino ricorda alla “filosofa” che Abascal viene dal Ppe e Floris gli toglie l’audio

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Scontro atra laDonatella Di Cesare, che quando va alle serate di La7 parla con il metaforico megafono della perfetta estremista di sinistra, e Italo, direttore editoriale del Secolo. Argomento: Santiago, leader di Vox, che sarà presente domenicafesta di Atreju. Vox, alle ultime elezioni politiche in Spagna, ha preso il 12,4 per cento e ottenuto 33 seggi (perdendo però rispettopercentuale del 2019 che era del 15,09 con 52 seggi). Secondo Donatella Di Cesareè un pericoloso post-franchista, un nostalgico che non dovrebbe mettere piede in Italia: “Noi non lo vogliamo”, ha urlato a favor di telecamera. Una mezza crisi isterica (che in questo caso sostituiva quella consueta di Elisabetta Piccolotti, ospite fissa di ...