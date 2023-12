Dietro l’inflazione anche i problemi nei canali di navigazione

Leggi su panorama

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Non solo. Su Natale c’è una tegola che arriva daidi Panama e Suez. La crisi del traffico marittimo in queste aree non solo mette a rischio le forniture natalizie (costrette a fare tragitti molto più lunghi), ma ne falievitare i costi. I danni economici potrebbero superare i 200 milioni di dollari. Cosa sta succedendo? A Panama, a causa della forte siccità, il numero di transiti giornalieri (navi portacontainer, petroliere e tutte le altre) è passato da oltre 40 nel 2022 a 25 a novembre 2023. E si stima arriverà a 18 a febbraio 2024- Significa che da qui passa ora la metà del traffico commerciale di prima e quindi la metà delle merci. Il canale, lungo 80 chilometri, è usato principalmente da Stati Uniti, Cina e Giappone. Per risolvere la questione molte aziende di trasporto si sono spostate negli scorsi mesi ...