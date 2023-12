Diciasettesima giornata Serie B 2023 2024 | le designazioni arbitrali

L'arbitro di Benevento - Avellino: il derby sarà diretto da un campano

Avellino . La gara Benevento - Avellino , valida per ladel girone C di Serie C e in programma domenica (ore 18.30) allo stadio 'Ciro Vigorito', sarà diretta da Alberto Ruben Arena della sezione di Torre del Greco, coadiuvato dagli ...

