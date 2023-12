Di Lorenzo | “Kvaratskhelia? Nessuno deve permettersi di criticarlo”

Leggi su napolipiu

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Didifende: Napoli vince contro lo Sporting Braga. Il capitano respinge le critiche e sottolinea l’importanza del georgiano. Dopo la vittoria convincente contro lo Sporting Braga, il capitano del Napoli, Giovanni Di, ha difeso vigorosamente il compagno di squadra Khvicha, respingendo le critiche sulle sue recenti performance. Il difensore azzurro ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Mediaset Infinity+ al termine dell’incontro: “I viaggi non portano stanchezza, era un premio importante ed era giusto che andasse a ritirarlo. A me interessa ciò che dà in campo e negli allenamenti,ha mai messo in dubbio impegno e atteggiamento, basta guardarlo. Sono contento che sia tornato al gol, è importante per lui. L’obiettivo era tornare a vincere, ...