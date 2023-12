Di Gregorio l’ultima idea per la porta! Poi un nome a centrocampo

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) L'Inter ha diverse piste aperte. Occhio all'ipotesi Michele Di Gregorio del Monza. Il portiere, ex nerazzurro, piace come altri nomi. TANTE PISTE – Niccolò Ceccarini ha fatto il punto sul mercato dell'Inter, che tiene d'occhio diverse situazioni. Il suo aggiornamento nell'editoriale su Tmw: «Per la porta, oltre al solito Bento, è spuntata l'ipotesi Di Gregorio. C'è un canale aperto col Monza dopo l'arrivo di Carlos Augusto e le attenzioni per Colpani. Continua il pressing su Djalò, l'Inter ha già il suo sì. Per Taremi, Marotta e Ausilio a lavoro. Zielinski, ma occhio a Soucek».