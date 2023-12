“Devo dire una cosa su Gino Cecchettin” Mauro Corona | l’affondo durissimo arriva in tv

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Solo pochi giorni faè stato ospite di Che Tempo Che Fa, un’intervista fiume da Fabio Fazio nella quale ha toccato tanti punti. “Ho iniziato a piangere per Giulia già da domenica perché un padre certe le cose le sente, e ti viene quasi normale provare rabbia e odio. Io ho detto ‘voglio essere come Giulia’, ho concentrato tutto il mio cuore e la mia forza su di lei, sono riuscito ad azzerare l’odio e la rabbia”, ha quindi aggiunto ammettendo di aver capito subitoera successo. >“È colpa sua, ha rovinato tutto”. Roberta, lo scoop clamoroso e il pubblico si rivolta: protagonista di Uomini e Donne massacrato “Mi sono chiesto come… Però ancora oggi vedo con questo ragionamento che può sembrare troppo razionale. ma alla fine è molto umano, io voglio amare, non voglio odiare, comunque l’odio ti porta via ...