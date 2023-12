Demografica | Trotta | “Donne si dimettono per genitorialità Welfare aziendale fondamentale”

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) “In Italia troppe, 44 mila solo nell’ultimo anno, sia causa della. Ildiventa, quindi,soprattutto quando tocca il carico di cura. Le aziende si muovono su molti punti come lo smart working e attraverso politiche come bonus asilo nido. In Italia il congedo di paternità viene preso dalla