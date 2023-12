Demografica | Adnkronos alimenta dibattito su denatalità

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Un convegno per confrontarsi su lavoro, welfare a misura di famiglia e politiche pubbliche. Tutto questo nel secondo appuntamento con il progetto, l'approfondimento pensato e realizzato daper la famiglia e la crisi di natalità. Ad aprire i lavori è stato il direttore dell'agenzia, Davide Desario che ha spiegato come “quando nacque l', 60 anni fa, nascevano 1 milione di bambini all'anno. Oggi, a così tanti anni di distanza, le nascite si attestano a 400.000 e questo dà l'esatta dimensione del problema. Serve cambiare invertire la tendenza in tutti i modi”. Anche perché i dati che ha fornito Eurispes lasciano pensare. L'Italia continua a invecchiare, ponendo grandi ipoteche sulla sostenibilità del sistema Paese e del sistema di welfare in particolare. "Oggi il futuro ci mette più paura che carica, come ...