Delitto di Via Poma | la Procura di Roma chiede l' archiviazione della nuova indagine

Leggi su tg24.sky

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Ladiha chiesto l'suldi Simonetta Cesaroni avvenuto anell'agosto del 1990 in via. Il nuovo procedimento, in cui si procedeva per omicidio volontario contro ignoti, era stato avviato nel marzo del 2022, dopo un esposto presentato dai familiarivittima, in cui siva di verificare alcuni alibi di soggetti già coinvolti nelle inchieste precedenti. Al termine delle indagini svolte dai magistrati capitolini con la sezione di polizia giudiziaria dei carabinieri di piazzale Clodio, con l’audizione di più venti persone nella veste di persone informate sui fatti e dopo aver rianalizzato gli atti dei processi che si sono svolti, è ...