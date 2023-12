De Benedetti | la bordata contro Elkann che fa riflettere sul dominio della sinistra

Leggi su ilprimatonazionale

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Roma, 13 dic – Carlo Deattacca John, e il mondodominante si interroga. Ennesimo finto litigio tra amici o fratture reali? DeLadi De, attualmente editore di Domani,è di quelle pesanti. Almeno sulla carta, che spesso – va ricordato – avale poco e nulla. Se la metà delle discussioni e dei litigi che ha coinvolto l’area liberalprogressista negli ultimi trent’anni fosse concreta, il centrodestra governerebbe a vita. E sappiamo bene che non è così. Dunque questo, come molti altri litigi “rossi” fucsia o chiamateli come vi pare, si inserisce nel quadro di altri “litigi”, come quelli che ...