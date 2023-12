Davigo | rivelazione choc da Fedez | “Dispiace imputati si suicidino | perdi una fonte”

Leggi su dayitalianews

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Pubblicato il 13 Dicembre, 2023 (Adnkronos) – Ha sollevato una vera e propria ondata di polemiche sui social lo scambio tra Piercamillotrasmesso ieri a Muschio Selvaggio dedicata alla stagione di Tangentopoli. A lasciare di stucco gli ascoltatori le parole dell'ex pm del pool di Mani Pulite che, alla domanda disu come "umanamente ha vissuto i suicidi degli indagati, risponde cinicamente: "Purtroppo, per quanto sia crudo quel che sto dicendo, in questo mestiere capita che glisi". "La mortalità nelle carceri per suicidio è più alta che fuori. La percentuale di suicidati rispetto al numero di indagati era più bassa, rispetto al numero di suicidi nelle carceri e rispetto al numero di detenuti",?spiega, che poi puntualizza: "Lo so che è ...