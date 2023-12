Dakota Johnson | Il mio segreto di bellezza? Dormire 14 ore a notte

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) La star di Cinquanta sfumature ha raccontato che le lunghe dormite favoriscono il suo benessere. Almeno dieci ore di sonno e molti bagni di mezzogiorno.ha raccontato in che modo mantiene la proprianel corso di un'intervista rilasciata al Wall Street Journal. L'attrice, protagonista della trilogia di Cinquanta sfumature e del Suspiria di Luca Guadagnino, ha raccontato quali sono le sue priorità quotidiane. "Non ho un orario regolare di risveglio. Dipende da quello che sta succedendo nella mia vita. Se non lavoro, se ho un giorno libero di lunedì, allora dormirò il più a lungo possibile. Il sonno è la mia priorità numero uno nella vita" ha raccontato, confessando di non …