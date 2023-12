Dakota Johnson | «Il sonno è la mia priorità numero uno nella vita»

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Obiettivi dima anche necessità: «Se se dormo meno di 10 ore a notte non funziono». Parola di una diva

Almeno dieci ore di sonno e molti bagni di mezzogiorno.ha raccontato in che modo mantiene la propria bellezza nel corso di un'intervista rilasciata al Wall Street Journal. L'attrice, protagonista della trilogia di Cinquanta sfumature e del ...

Dakota Johnson ha la routine di benessere di un bambino malato dell'epoca vittoriana, portato a curarsi in un cottage isolato in riva al mare, e lo diciamo con le migliori intenzioni.

Dormire bene (e tanto) come Dakota Johnson è un lusso che solo i ricchi possono permettersi

Dormire bene (e tanto) come Dakota Johnson: un lusso che solo i ricchi possono permettersi Viviamo in una società che ci vuole sempre occupati, dominata da una cultura in cui lavorare più sodo e più ...