(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Londra, 13 dic. (Adnkronos) - La famiglia reale è sempre più impegnata in opere di, soprattuto con l'avvicinarsi del. Dopo aver visto la principessa Kate alla Baby Bank di Maidenhead impacchettare, assieme ai tre figli, regali per i bambini bisognosi, tocca afare il volontario. L'erede al trono ha così indossato ilper servire cibo ai senzatetto, in una visita a sorpresa al The Passage Charity di Londra, dove ha aiutato a preparare e a servire ladi. Il principe di Galles si è poi seduto attorno al tavolo e ha chiacchierato con i commensali, posando assieme a loro per le foto di rito. Oltre a essere il patrono reale di The Passage,conosce bene l'ente diche aiuta i senzatetto: la ...

Daily Crown: doni per i bambini bisognosi, i figli di William e Kate volontari per Natale

A Natale, si sa, sono tutti più buoni, nessuno escluso, nemmeno i bambini della famiglia reale britannica. E allora, quale migliore occasione, per mamma Kate, del periodo che precede la feste, ma ...

Daily Crown: William allaccia il grembiule e serve a cena di beneficenza per Natale La Sicilia

Ultimo'ora: Daily Crown: Harry vuole un faccia a faccia con re Carlo La Svolta

Everything You Need To Know About Kate Middleton And Prince William’s Relationship

Use precise geolocation data and actively scan device characteristics for identification. This is done to store and access information on a device and to provide personalised ads and content, ad and ...

Daily Crown: William allaccia il grembiule e serve a cena di beneficenza per Natale

Londra, 13 dic. (Adnkronos) – La famiglia reale è sempre più impegnata in opere di beneficenza, soprattuto con l’avvicinarsi del Natale. Dopo aver visto la principessa Kate alla Baby Bank di Maidenhea ...