(Di mercoledì 13 dicembre 2023) (Adnkronos) – Dal contrasto alled’all’inserimento dellanei Livelli essenziali di assistenza. Sono alcune delle 10 proposte per rilanciare il Ssn formulate da. Il decalogo è stato illustrato dal presidente di, Tonino Aceti, e discusso oggi dai maggiori stakeholder sanitari del Paese nel primo Summit ‘Equità e Salute in Italia’

Sciopero nella sanità: il 18 dicembre astensione di anestesisti, farmacisti, biologi e veterinari

... non risponde alle esigenze del personale sanitario, strizza l'occhio al privato e, cosa più grave di tutte, non riduce led'e non tutela la salute dei cittadini". Lo sciopero del 18 ...

Polo sanitario a rischio. Chiusure e liste d'attesa: "Smantellamento a favore dei privati" IL GIORNO

Danni causati dal maltempo, liste d'attesa dal carrozziere per riparare l'auto, ma si aspetta anche per le abi ilgazzettino.it

Da liste attesa a telemedicina nei Lea, Salutequità '10 leve per Ssn’

Dal contrasto alle liste d’attesa all’inserimento della telemedicina nei Livelli essenziali di assistenza. Sono alcune delle 10 proposte per rilanciare il Ssn formulate da Salutequità. Il decalogo è ...

Salutequità, ‘rilancio Ssn passa da approvazione Piano sanitario nazionale’

“Delle dieci leve che presentiamo oggi la più importante è la necessità di rilanciare il ruolo del livello centrale su tre grandi azioni: finanziamento del Ssn, programmazione della sanità, misurazion ...