Da Lisbona a Madera | i due volti del Natale in Portogallo

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) La Vigilia diin tutto ilci si riunisce in famiglia, prima della Messa di Mezzanotte, la Missa do Galo, per cenare insieme. Protagonista in tavola è il baccalà: una tradizione che risale al Medioevo. «In quei secoli la Chiesa cattolica influenzava in tutto e per tutto lo stile di vita e la quotidianità» spiega Ana Rodrigues, marketing manager degli Heritage Hotels di. La cattedrale di, foto di Adrian Sava da Pixabay «Era la Chiesa – continua Rodrigues – a occuparsi sia dell’istruzione che della cura delle anime, e i calendari religiosi influenzavano notevolmente le abitudini delle persone, anche e soprattutto quelle alimentari. I venerdì, la Quaresima e l’Avvento erano considerati periodi di digiuno» o quantomeno di “magro”, di astinenza dalla carne. E in questi periodi il pesce ...