(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Giani: "Con questo intervento raggiunto l'obiettivo dei 30per il sostegno allanel 2023". In evidenza il contributo straordinario per il Maggio Fiorentino

Louvre, il costo del biglietto aumenterà di 5 euro

La notizia dell'incremento del biglietto del Louvre arriva mentre la Francia si prepara ai Giochi Olimpici della prossima estate a Parigi, durante i qualidi appassionati di sport si ...

Cultura, 14 milioni di risorse per alcune tra le più importanti realtà toscane LA NAZIONE

Cultura, dalla Regione quattro milioni per il Maggio fiorentino FirenzeToday

Cultura, quasi 1 milione di euro dalla regione Toscana al Festival Pucciniano

Quattordici milioni di euro per alcune tra le più importanti realtà culturali della Toscana. A tanto ammonta l’ultima tranche di risorse per il sostegno alla cultura attribuite dalla Regione e illustr ...

Cultura, 14 milioni di risorse per alcune tra le più importanti realtà toscane

Giani: “Con questo intervento raggiunto l’obiettivo dei 30 milioni per il sostegno alla cultura nel 2023”. In evidenza il contributo straordinario per il Maggio Fiorentino ...