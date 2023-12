Crisi abitativa | “ora anche famiglie con due redditi non riescono a pagare l’affitto Occupano per non finire in strada” – Il caso a Bologna

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) “Vorremmo case e salari dignitosi ma il governo Meloni fino ad ora ci ha dato solo sgomberi e manganelli”., inizio dicembre. Il termometro segna quasi zero gradi quando nel giro di una sola mattinata vengono eseguiti due sgomberi. Un’ex residenza universitaria privata occupata dal Collettivo Universitario Autonomo per l’emergenzastudentesca e una palazzina in via Corticella dove da qualche settimana viveva una ventina di persone tra cui diversi bambini. “Si tratta di persone che lavorano e che hanno un reddito ma che nonpiù ad accedere al mercato degli affitti privati” spiega Luca, uno dei militanti della Piattaforma di Intervento Sociale (Plat) che è impegnata nella lotta per la casa a. In città ci sono 25mila alloggi vuoti. E così gli attivisti di Plat li...