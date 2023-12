Crema spalmabile al pistacchio | ideale per farcire i nostri dolci di Natale!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Laè deliziosa, perfetta perogni tipo di dolce: torte, bignè, pan di Spagna, ma anche come base per preparare il gelato. Non solo, èanche sul pane tostato o sulle fette biscottate per una colazione sprint! È semplicissima da realizzare, ma dobbiamo porre attenzione massima alla materia prima: scegliamo pistacchi di qualità per un risultato davvero appagante. Possiamo anche regalarla agli amici a Natale, sarà molto gradita. Ben sigillata in un barattolo sterile (qui i consigli per farlo correttamente), si conserva a lungo. Una volta aperta, poi, conserviamola in frigorifero! Gli ingredienti di base sono pochissimi! Oltre ai pistacchi, serve dell’ottimo cioccolato bianco. Insomma, non abbiamo proprio scuse per non metterci al lavoro e preparare questa ...