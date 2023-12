Covid | verso il vaccino spray È inalabile sotto forma di aerosol a polvere secca Lo studio su Nature

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Alla lotta al-19 si potrebbe aggiungere ora un nuovo alleato: ilindi, il, che si offre come alternativa rapida e non invasiva contro il SARS-CoV-2, è stato sviluppato da un gruppo internazionale di ricercatori guidato da Guanghui Ma dell’Accademia di Scienze Cinese di Beijing. Nello, pubblicato su, la squadra di scienziati ha condotto test su topi, criceti e primati, ottenendo risultati promettenti per il suo futuro impiego sugli esseri umani. Sin dall’inizio del 2020, allo scoppiare della pandemia, non sono mancati gli sforzi per lo sviluppo e l’approvazione di vaccini che contrastassero il ...