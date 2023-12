Covid | Usa raccomandano le mascherine E in Italia? Ecco cosa dicono gli esperti

Leggi su periodicodaily

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) (Adnkronos) – I Cdc americani sono tornati a raccomandare l'uso dellea causa del, che continua ad aumentare, ma anche per i contagi elevati da virus respiratorio sinciziale e per la crescita delle polmoniti. E in? Qual è la situazione eglisoprattutto in vista del Natale? "La mascherina e