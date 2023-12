Covid | niente baci per il virus | l' assurdo catastrofismo

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Sì, è vero: ilnon è scomparso. Sì, è vero: il tasso dei nuovi casi è in rialzo, su base settimanale, più 14% rispetto a fine novembre. E sì, è anche vero che con la salute non si scherza, che la prudenza non è mai troppa, che se c'è una cosa che ci hanno insegnato i due anni e mezzo di pandemia è che prendere sotto gamba il sars-cov2 serve a. Anzi, è controproducente. Però, signori, non dobbiamo nemmeno cedere all'allarmismo dell'ultimo minuto e ripiombare in quel periodo là, quello delle restrizioni e delle mascherine a oltranza, delle imposizioni vietato-di-qui e vietato-di-lì. L'ordine dei medici di Firenze invita (si tratta di un semplice invito, sia chiaro) a nonarsi per le feste, cioè a scambiarsi gli auguri senza contatto,abbracci,guance che si toccano. ...