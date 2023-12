(Di mercoledì 13 dicembre 2023) (Adnkronos) –300, in, nell'ultima settimana. Quasi 900 in un mese. Come mai i numeritornati così alti? "Di decessi realmente legati alio personalmente ne ho visti molto pochi – risponde all'Adnkronos Salute Matteo Bassetti, direttore della Clinica di malattie infettive del policlinico San Martino di Genova –

Covid Italia, oltre 300 morti in 7 giorni. "Anziani non vaccinati e fragili", ecco chi sono

