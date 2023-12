Covid Italia | oltre 300 morti in 7 giorni “Anziani non vaccinati e fragili” | ecco chi sono

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) (Adnkronos) –300, in, nell’ultima settimana. Quasi 900 in un mese. Come mai i numeritornati così alti? “Di decessi realmente legati alio personalmente ne ho visti molto pochi – risponde all’Adnkronos Salute Matteo Bassetti, direttore della Clinica di malattie infettive del policlinico San Martino di Genova – e si tratta di pazienti che non avevano fatto alcuna dose di vaccino, avevano anche altre patologie importanti e soprattutto un’età significativa. Sto parlando di persone di 70-80 anni che magari avevano deciso di non vaccinarsi,arrivati in ospedale e hanno avuto delle complicanze. Questo è l’identikit del vero pazienteoggi in ospedale: età media 85 anni e ultima dose di vaccino nell’autunno ...