(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Il 21 e 22 dicembre sarà possibile immunizzarsi per chiunque. Nessun allarme ma molta attenzione. Aumentano i positivi negli ospedali (600), i reparti in sovraccarico di lavoro. Nuovi casi: 3.245

Covid in Toscana, Regione e Asl riaprono i centri vaccinali: due giorni di open day

Appuntamento il 21 e 22 in luoghi a ingresso libero ancora da definire. Berti, direttore del Dipartimento, avverte: "Non abbassare la guardia". Ma si preferisce immunizzarsi per l’influenza e non per ...

