Successo per il Panettone d'Artista: 4500 presenze in tre giorni

L'area Lounge 'Gruppo Noviello' è stata un grande successo, grazie a Francesco, ... Nella prima serata, la stessa Guerra aveva aperto l'evento insieme a Diego, al primo posto ...

Natale in ospedale per Costantino Vitagliano per una malattia rara: come sta ilGiornale.it

Costantino Vitagliano in ospedale per una malattia rara: «Esattamente non so ancora che cosa ho» Vanity Fair Italia

''Non dormire per un mese è veramente pesante'': Costantino Vitagliano ancora in ospedale, spiega cosa gli sta succedendo

''Non dormire per un mese è veramente pesante'': Costantino Vitagliano ancora in ospedale, spiega cosa gli sta succedendo ...

Costantino Vitagliano ancora in ospedale per una malattia rara: il lungo ricovero proseguirà anche a Natale

L’ex tronista di Uomini e Donne si trova al San Gerardo di Monza da fine novembre e comincerà una terapia farmacologica per scongiurare l’intervento ...