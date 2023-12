Cos’è l’hypnobirthing e come funziona il “parto con ipnosi”

Leggi su gravidanzaonline

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) I genitori che aspettano un bambino non vedono l’ora di incontrarlo. L’effettivo processo del, però, può suscitare emozioni contrastanti, tra cui la paura per il dolore del travaglio. Fortunatamente, oggi esistono molte opzioni diverse per la gestione del dolore durante il: una di questo è l’attraverso una tecnica chiamata “hypnobirthing”, che è stata attuata e promossa anche da celebrities e persone famose, tra cui la principessa Kate Middleton. Ma di cosa si tratta?è una versione particolare dell’dedicata al processo del. Il termine è stato coniato nel libro “HypnoBirthing: A Celebration of Life” del 1989, scritto dall’ipnoterapeuta Marie Mongan, le cui idee sono influenzate ...