Cosa mi ha detto al telefono prima di morire | De Bendetti | rivelazione choc

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Carlo De Benedetti in una lunga intervista al Foglio parla del suo rapporto con Silvio Berlusconi. L'ingegnere svela l'ultimo colloquio telefonico col Cavaliere pocodella morte dell'ex premier. Nelle sue parole affiora la stima per "l'avversario" di sempre e il rispetto per ciò che Berlusconi ha rappresentato per la politica e per tutto il mondo imprenditoriale: "Nemico mai. Avversario, sì. L'avevo sentito aldue giorniche morisse. Sapevo che stava male, e lui, pur affaticato, almi snocciolava una tiritera sul partito liberale di massa che aveva costruito". Berlusconi, secondo il racconto di De Benedetti era lucidissimo e aveva ancora tantissimi progetti, soprattutto politici, da portare avanti: "Io lo ascoltavo. E stavo zitto, anche se come può ben immaginare non ero d'accordo su ...