Cosa ci faceva a Tokyo l’amb italiano alla Nato

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Per la prima volta alcuni rappresentanti permanentisono stati in visita aper discutere il legame strategico tra le aree euro-atlantica e indo-pacifica. Tra loro c’era ancheasciatore Marco Peronaci, rappresentante dell’Italia che a inizio anno ha deciso di elevare i rapporti con il Giappone a partenariato strategico e che appare sempre più impegnata nell’Indo-Pacifico a livello strategico. Quest’area, ha spiegato il diplomatico all’Ansa, è “un teatro che appare distinto ma che”, come ha palesato l’invasione russa dell’Ucraina, “è collegato al resto del mondo, e che in caso di vittoria russa potrebbe dare delle cattive idee a Pechino”. La missione La visita di Peronaci si è svolta assieme ai delegati di otto Paesi oltre l’Italia: Stati Uniti, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Regno Unito, Olanda ...