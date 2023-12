Corazza Apiafco | ‘psoriasi per 2 mln italiani | inserirla in Piano cronicità’ 

Leggi su italiasera

"Il rilancio e l'ammodernamento del Ssn non può ignorare la dignità di 2 milioni diaffetti da psoriasi al pari degli altri pazienti cronici. È vero, le risorse sono poche ma noi siamo costretti a promuovere campagne di sensibilizzazione per portare la psoriasi al livello delle altre patologie. Se hai il diabete, sei compreso. Se convivi con la psoriasi ti dicono 'che saranno mai due brufoletti?'. In realtà la nostra è una malattia devastante per la quale da tempo chiediamo la sua introduzione nelnazionale della cronicità con altre malattie. È un nostro diritto visto che si tratta di una malattia cronica che sviluppa altre comorbidità, patologie che già fanno parte delnazionale cronicità. Non vorremmo perdere questa occasione perché la prossima revisione chissà quando sarà. Siamo due milioni di ...