Coppa Italia Serie C 2023 24 | il Rimini prevale ai rigori nella battaglia del Menti | Vicenza eliminato

Leggi su sportface

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Ilvince ai calci di rigore in trasferta alcontro i campioni in carica dele si qualifica alle semifinali diC. Durante i 120? minuti da segnalare le espulsioni (una per parte) di Fausto Rossi per i padroni di casa nel secondo tempo regolamentare e di Gigli per gli ospiti nel secondo tempo supplementare. Dal dischetto errore decisivo nel secondo tentativo di Ronaldo per il. Percorso netto per ilche non sbaglia nessun penalty, ultimo rigore trasformato da Stanga. Primo tempo di grande intensità ma con poche fiammate e occasioni da gol.che parte più aggressivo e si affaccia nei pressi della porta avversaria più volte nei primi dieci/quindici minuti di partita, senza però ...