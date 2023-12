Coppa Italia Serie C 2023 2024 | tabellone e accoppiamenti

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Ile glidella. Si parte dal primo turno eliminatorio che si svolge in gara unica ad eliminazione diretta. Otterranno la qualificazione al turno successivo le società che avranno segnato il maggior numero di reti. In caso di parità nel numero di reti segnate al termine della gara, verranno disputati due tempi supplementari della durata di 15 minuti ciascuno. Di seguito, ecco ildei turni eliminatori delladiC.PRIMO TURNO ELIMINATORIO Gruppo 1 Gara P1 PRO SESTO-GIANA ERMINIO 1-3Gara P2 ARZIGNANO V.-TRENTO 5-4 DCRGara P3 MANTOVA-PRO PATRIA 0-1Gara P4 LEGNAGO SALUS-PADOVA 2-4Gara P5 LUMEZZANE-ATALANTA U23 3-6 ...

Vittoria per 0 - 1 contro l'Avellino, la Lucchese vola in semifinale di Coppa Italia

La lucchese centra l'obiettivo con il gol di Yeboah nel primo tempo supplementare

Il Catania vola in semifinale di Coppa Italia: Pescara battuto 2-0

Il Catania è in semifinale di Coppa Italia. La squadra di Lucarelli continua il suo percorso battendo il Pescara al Massimino. Gli abruzzesi, privi del tecnico Zdenek Zeman per via di un malore, si ...

Coppa Italia Serie C, Catania-Pescara 2-0: il finale-il tabellino

Allo stadio “Massimino” protagoniste Catania e Pescara, gara valevole per i quarti della Coppa Italia Serie C. Di seguito il risultato e il tabellino:Catania-Pescara 2-0: 67' Castellini, 90' Zammarini ...