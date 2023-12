Coppa Italia di Serie C | Avellino-Lucchese | le probabili formazioni

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiDopo la vittoria nel derby con il Benevento, l’torna in campo dopo tre giorni. La squadra di Michele Pazienza oggi pomeriggio (fischio d’inizio ore 18.30) affronterà tra le mura amiche del Partenio-Lombardi laper i quarti di finale didiC. In caso di passaggio del turno sarà semifinale con la formula di andata e ritorno. Il match di oggi pomeriggio tornerà utile per fare delle valutazioni su chi ha giocato di meno ma soprattutto per mettere benzina nelle gambe ma anche per far mettere benzina nelle gambe a chi è rientrato da qualche acciacco fisico. Il trainer di San Senvero confermà il 3-5-2. Davanti a Pane, linea tre composta da Nosegbe-Susko, Benedetti e Mulè; Sannipoli a destra, Falbo a sinistra; centrocampo con Dall’Oglio, Pezzella ...