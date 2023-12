Coppa del Mondo Sci Alpino | 10 Azzurre in Val D’Isere | obiettivo podio

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Saranno 10 leimpegnate nella settima tappa dideldi Sci, in Val. Le gare si terranno il 16 e il 17 dicembre e si divideranno in discesa libera e superG (sabato e domenica). Le convocate sono Marta Bassino, Federica Brignone, Sofia Goggia, Roberta Melesi, Nicol Delago, Nadia Delago, Laura Pirovano, Elena Dolmen, Teresa Runggaldier e Monica Zanoner. Il programma (fisi.org) Sabato 16 dicembre – Discesa (ore 10.30) Domenica 17 dicembre – Super-G (ore 11.00) Foto fisi.org